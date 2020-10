JÄRELEHÜÜE | Parim keelekandja, selges maritarandi keeles

Mari suur elutöö oli olla raadiokeel. Oma rahuliku ja pai tegeva hääle kaudu. Tema arvukad luulesaated Vikerraadios ja muidugi täiesti ületamatu „Keelekõrv”, neid on ikka kuulatud, kõrvad pärani. Mari märkis õigesti – kui Wiedemanni keeleauhinda vastu võttis –, et keele ilu heaks saab igaüks palju teha. Kasvõi seda, et ei suhtu oma kodukeelesse – mis on sinu võõrkeeltesse tõlkimatu võimalus maailmaga suhelda – lohakalt ega üleolevalt. Keel on ju tegelikult ilus, kui temaga kenasti ümber käia. (Muuseas, vaatasin just ERR-i kodukülge ega leidnud arhiivist ühtegi Mari Tarandi „Keelekõrva” ega „Kesköömosaiiki” eesti luulega. Tahaks loota, et ma olen lihtsalt tehniliselt loll ega oska otsida, mitte et need oleksid sinna üles riputamata jäänud.)