Sean Connery fenomeni oluline võti oli oma aega sobimine. Laiem avalikkus ei nahutanud teda võrdlemisi ühekülgse macho-šovinisti kehastamise eest ja külm sõda oli nii aktuaalne, et andis 1960–1980-ndate Bondi-filmidele hoopis kaalukama tähenduse, kui on sarja praegustel filmidel, mis on taandunud üsna harilikuks märuliks. Teiseks on Connery puhul oluline, et ta on üks näitlejaid, kes suutis välja murda ilusa poisi kitsast kuvandist ja näidata oma sisukamat poolt.