Jazzkaar 2020 kogus üle 9000 külastuse

Festival Jazzkaar 2021 toimub 16.-25. aprillini 2021. aastal. Täna on teada, et festivalil esinevad Grammy võitja lauljatar Cécile McLorin Salvant, 2016. aastal Grammy nominatsiooni saanud trummarist laulja Jamison Ross (USA), sametise vokaaliga souli ja r’n’b artisti Avery*Sunshine (USA), ja paljud teised. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides ja internetis www.piletilevi.ee.