Jazzkaar kostitab kolmel päeval tasuta kontsertidega

Pühapäeva hommik algab linnulauluekskursiooniga Paljassaare linnuvaatlustornide juurde. Ornitoloog Peep Veedla tutvustab sügisese linnuriigi hingeelu ning seob ornitoloogia helidemaailmaga. Millised linnud on Eestisse veel jäänud; kes on kaugetele maadele suundumas; kuidas mõjutavad inimtegevusest tekkivad helid linde ning vastupidi. Paralleelselt linnulauluekskursiooniga toimub Balti Jaama Turuhoones paiknevas My Fitness klubis Hommikujooga, mis äratab ka kõige unisemad jazzisõbrad.

Et festivali nautimine mööduks kõigile turvaliselt kutsume publikut kasutama maske või visiire, hoidma distantsi ja järgima korraldaja suuniseid. Festival Jazzkaar 2020 jälgib sündmuse läbiviimisel riiklikult kehtestatud nõudmisi ürituste korraldamiseks, juhendit “COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele” ning koostöös Terviseametiga on läbimõeldud lisameetmed, et publikul, muusikutel ja korraldajatel oleks võimalikult turvaline sündmusel osaleda. Turvalise festivalikogemuse pakkumiseks töötas Jazzkaar välja ka “Turvalise festivali juhendi” külastajatele, muusikutele ja korraldajatele. Juhendist lähtutakse Jazzkaare ajal ning see saadetakse enne sündmust kõigile elektrooniliselt pileti ostnud külastajatele, esinejatele ja korraldusmeeskonnale. Juhend külastajatele on leitav Jazzkaare kodulehelt.