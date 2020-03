Jazzkaar praeguse seisuga toimub, kuid vähendatud mahus

Kahjuks ei saa sama kavaga festivali Jazzkaar 2020 edasi lükata hilisemale toimumisajale, sest suur osa festivalil esinevatest artistidest on maailma olulisemad jazzmuusikud ning nende tuuri- ja kontserdigraafikud on lepitud kokku väga pikaajaliselt. Seega ei ole võimalik neid artiste lähemal ajal korraga Eestisse esinema planeerida.

Jazzkaar on tänaseks teinud järgmised programmilised muudatused:

- festivali peaesineja Dee Dee Bridgewateri & Estonian Dream Big Bandi kontserdile on piletimüük lõpetatud, et hoida saalis viibivate inimeste arv alla 1000 inimese;

- rahvusvahelise lasteprojekti “Kids Can”, kus osaleb ligi 20 noort Eestist, Taanist ja Portugalist, workshopid ning Tallinna kontsert lükatakse edasi kontserthooajale Sügisjazz või festivalile Jõulujazz;

- Jazzkaare tasuta kontsertide päev toimub väiksemas mahus;

- kõrge COVID-19 riskiga piirkondades elavate või piirkonnas viibinud artistide kontsertidele leitakse asendusesinejad.