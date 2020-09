Jazzkaar võtab osalejate turvalisuse tagamiseks kasutusele lisameetmed

Festival Jazzkaar 2020 jälgib sündmuse läbiviimisel riiklikult kehtestatud nõudmisi ürituste korraldamiseks, juhendit “COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele” ning koostöös Terviseametiga on läbimõeldud lisameetmed, et publikul, muusikutel ja korraldajatel oleks võimalikult turvaline sündmusel osaleda. Samuti töötas festivali korraldusmeeskond välja “Turvalise festivali juhendi”, millest lähtutakse Jazzkaare ajal ning mis saadetakse enne sündmust kõigile elektrooniliselt pileti ostnud külastajatele, esinejatele ja korraldusmeeskonnale. Juhend külastajatele on leitav ka Jazzkaare kodulehelt .

“Sedalaadi üritused saavad toimuda kahepoolse usalduse olemasolul. Meie kõigi vastutustundest sõltub see, et kultuurisündmused saaksid jätkuvalt toimuda. Festivalid nagu Tallinn Music Week, Sõru Jazz või Pärdi Päevad on olnud heaks näiteks sellest, et meie publik on vastutustundlik ja professionaalsed ürituskorraldajad oskavad korraldada turvalisi festivale ka keerulisel ajal. Plaanime jätkata samal kursil,” selgitab Jazzkaare produtsent ja turundusjuht Eva Saar.

Et pakkuda külastajatele parimat ja turvalist kogemust, on loodud järgmine “Turvalise festivali juhend”, millest palutakse kõigil osapooltel kinni hoida:

“Turvalise festivali juhend” külastajale:

Festivalile Jazzkaar 2020 ei ole lubatud külastajad, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19 viirusesse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused). Festival on valmis sellisel juhul piletid vahetama kinkekaardi vastu. Avaldus selle kohta saata piletid@jazzkaar.ee enne kontserdi toimumist.

Väliskülastajad, kellel on soetatud pilet festivalile Jazzkaar 2020, ja kelle koduriigis on nakatunuid 17,6 või rohkem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ning kellel ei ole võimalik seetõttu festivalil osaleda, saavad piletid tagasi müüa või ümber vahetada kinkekaardi vastu. Avaldus selle kohta saata piletid@jazzkaar.ee enne kontserdi toimumist.

Laadige telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab, kui olete olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Hoidke kontserdi ajal telefon sees, aga kindlasti hääletul režiimil. Veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud, et HOIA äpp töötaks.

Sündmusel kehtib inimeste hajutatuse nõue, palume inimestel vältida lähikontakte ja kohapeal järgida korraldaja ja personali juhiseid.

Palume saabuda festivalile Jazzkaar 2020 aegsasti, et sisemine kontserdimajja ei jääks viimasele minutile ja külastajad saaks vältida liigseid kontakte. Palume kontserdisaali sisenedes ja sealt lahkudes järgida festivali töötajate juhiseid.

Üle 50% täituvusega kontsertidele palume publikul saabuda tavapärasest varem. Vältimaks festivali üldalal liigseid kontakte jaotame külalised fortuuna alusel gruppideks, kes saabuvad alale 40 minutit, 30 minutit ja 20 minutit enne kontserti ning võivad suunduda saali istuma. Et ootamine liiga pikaks ei kujuneks aitab kontserdikülastajaid kohvik.