Jazzkaare linnaruumiprojekt toob muusika kontserdisaalist linnapilti

Jazzirongkäik, -auto, -vaip, -aken, ummikujazz, teatrijazz ja tänavamuusikute duell on vaid mõned näited linnaruumiprojekti mängulisest maailmast, mille eesmärgiks on rõõmustada ja tutvustada möödujatele jazzikultuuri. Silmad tasub hoida lahti Tallinnas My City hotelli, F-hoone, Rahvusraamatukogu, Reval Café, Foorumi keskuse, Balti jaama, Fotografiska Tallinna, Telliskivi Loomelinnaku ja Tallinna Lennujaama juures. Just nendes ning mitmetes teistes kohtades tuuakse improvisatsiooniline muusika traditsioonilistest kontserdisaalidest ebatavalistesse paikadesse.