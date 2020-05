Jeffrey Epsteini ohvrid võtavad sõna, mõjuvõimsad sõbrad vaikivad

„Jeffrey Epstein: Filthy Rich” liigitub samasse ritta viimastel aastatel välja tulnud filmide ja sarjadega, mis käsitlevad mõjuvõimsate inimeste kuritegusid, mida raha, tutvused ja ühiskondlik seisund on aidanud pikka aega varjata. Dokumentaalid, mis puudutavad R. Kellyt („Surviving R. Kelly”), Michael Jacksonit („Leaving Neverland”), Harvey Weinsteini („Untouchable”), erinevad selle poolest, kellele keskendub nende huvi. Erinevad on ka üksikasjad, kuidas ohvreid on ära kasutatud. Ent neid ühendab asjaolu, et kurjategijate raha ja mõjuvõimsad sõbrad on aastakümneid varjutanud nii ohvrite hääli kui ka võimude huvi.