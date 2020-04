Joel Remmel: suur osa muusikuid on väga keeruliste valikute ees

Aasta džässartist Joel Remmel vestles pärast võitu Eesti Päevalehega nii džässist, oma valikutest kui ka sellest, kuidas muusikud praeguses eriolukorras hakkama saavad ning kui paindlikud ja nutikad nad olema peavad,

Kuidas praeguses olukorras edasi? Veidi on antud lootust, et ehk suvel vabas õhus siiski saab üht-teist korraldada… Või oled juba teinud plaane virtuaalseteks esinemisteks, nagu mitu artisti?

Mulle tundub, et inimesed juba pikisilmi ootavad, et saaks päriselt kontserdile minna. Olgu siis 2 + 2 reegli alusel või muul viisil – elus muusika ja kasvõi distantsi hoidev inimkontakt on meile nii loomuomane, et küll see millalgi tuleb. Kuna džässmuusika ei meelita sageli kohale suuri masse, siis nutikad lahendused suve teises pooles võivad valdkonnale väga hästi mõjuda. Korraldajatel on küll vägagi keeruline ülesanne leida sobivad lahendused, aga usun, et ka need ei jää tulemata.

Kuna mul ilmub 1. mail sooloalbum „Live at Taff Club”, siis selle esitluskontsert toimub virtuaalse ülekandena džässiklubist Philly Joe’s päev enne, rahvusvahelisel džässipäeval kell 20. Seda saab igaüks kodus või ilusa ilma korral ka õues kenasti kuulata. Laupäeva õhtupoolikul annan koos Susanna Aleksandraga kontserdi rahvusvahelisel džässiplatvormil Global Music Foundation. Eks neid ülesastumisi tule veel, aga pigem pean neid praegu isutekitajateks selle ajani, kui taas suuremate kooslustega lavale pääseb.

Džässmuusikas on just kollektiivne panus see, mis sageli loob kõige eredamad hetked. Seega õnnestub loodetavasti juba õige pea ka suurema bändiga mängida.