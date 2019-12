Kultuurikatel saatis Eesti kaasaegse kunsti muuseumile (EKKM) 19. novembril teate üürilepingu erakorralisest ülesütlemisest. Põhjuseks ehitusaudit, mis kirjeldab Tallinnas Põhja pst 35 kinnistul asuva hoone ohtlikku olukorda.

EKKM-i tegevjuhi Marten Esko sõnul kõrvaldati kõige tõsisem auditis nimetatud probleem juba suvel ja hoone seisukorda on pidevalt parandatud. Ent praegu pole tema sõnul eesmärk juristide abiga õigust taga ajada, vaid leida koostöös linna ja riigiga lahendus.

2016. aastal EKKM-i tegevjuhi kohale asudes ütlesite, et ükski hooaeg ei ole kindel. Kas nüüd on kardetud aeg käes?



Jah. Mingis mõttes pole olnud miski täiesti ootamatu. Võib-olla vaid see, et protsess kulmineerus üürilepingu ülesütlemisega, kus meid süüdistatakse lepingu rikkumises. Selle teate saatis Kultuurikatel välja 19. novembril, enne seda, 15. novembril, jõudis meieni ehitusekspertiis, mille tegemisest olime teadlikud juunist alates. 30. oktoobril ütles Kultuurikatla juhataja Liina Oja, et on näinud auditi mustandit ja ilmselt tuleb hoone sulgeda. See oli kaks päeva enne meie näituse „Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja” avamist. Auditil ei olnud sel hetkel veel allkirja, seega anti luba näitus avada ja [suunis, et] kui audit on ametlik, käituda vastavalt olukorrale.

Auditi järgi olid kõige ohtlikumad kohad estakaadi ümbritsev katusekarniis, kust võib kive kukkuda, ja majaväline elektrikaabeldus. Estakaadi ümbritseva ala piirasime lindiga, elektrikaabeldus sai juba suvel korda. 15. novembri teatega koos öeldi, et näitust ei ole vaja sulgeda, sest ohtlikud alad on piiratud, ja kui Kultuurikatla nõukogu koguneb, siis vaadatakse edasi. Seejärel tuli juba ootamatult teade üürilepingu erakorralisest ülesütlemisest. Põhjenduseks olid kaks punkti, milles rikkusime väidetavalt lepingu tingimusi. Üks oli, et olime kohustatud ehitama välja nüüdisaegse elektrisüsteemi ja et me pole seda teinud. Viidati lepingu eritingimustele, aga sellist punkti seal pole. Vaatasime tingimused üle ja seal tõesti ei tundu olevat ühtki asja, mida me poleks teinud.