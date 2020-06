Kadri Kõusaar hakkab Jordaanias filmima pantvangi- ja armudraamat

Režissöör Kadri Kõusaare kirja pandud lugu räägib Stockholmist pärit rootslannast ajakirjanikust, kes saadetakse korrespondendina maailma eri paikadesse toimuvat kajastama. Ent Siinai kõrbes satub ta pantvangi. Film ei ole Kõusaare sõnul niivõrd pantvangidraama, pigem armastuslugu, kus kaks väga erineva kultuuritaustaga inimest teineteist leiavad.

„Draama flirdib ka Stockholmi sündroomiga, aga minu eesmärk on seda filmida kui armulugu. See on siiras armastus, mis tekib ootamatult ja ebatavalistes oludes. Kaks üksikut hinge leiavad teineteist kõrbes,” kirjeldab režissöör. Lõviosa filmi tegevusest toimubki kõrbes, millega on Kõusaarel reisides tekkinud omamoodi suhe.