Kas kartulikrõpsumüsteerium viib poliitkampaaniate ja illuminaatideni?

Vastus pealkirjas esitatud küsimusele: pigem ei vii. Sellega väidetavasti ei nõustu Walkersi krõpsudega seotud fänniteooriate järgijad. Aga miks üleüldse kultuurikülgedel nii jabura küsimusega lagedale tulla? Selle taga on podcast, mida viimati kuulama sattusin.



Kuueosaline sari, omamoodi Walkersgate algab väitest, et kaks inimest kolmest mäletab, kuidas Briti näksitootja Walkers vahetas korraga ära juustu-sibulakrõpsude ning soola- ja äädikamaitseliste krõpsude pakendite värvid. Walkers eitab, et midagi sellist oleks eales juhtunud.

Kas Google on otsustanud ärihuvide tõttu PepsiCo kui suurkorporatsiooni värvivahetust varjata ja otsingutulemustest kogu seda tõendava info eemaldada? Või kas pole see hoopis illuminaatide vandenõu, mis on osa suuremast plaanist maailm samm-sammult üle võtta?

Ehkki iga osa keskendub üha veidramatele teemadele, jäävad sarja autorid pealtnäha surmtõsiseks.