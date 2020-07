Tänavuse aasta on kultuuriministeerium nimetanud digikultuuri teema-aastaks. Aasta projektijuht on Martin Aadamsoo, kellega digivaldkonnale omaselt toimus intervjuu interneti vahendusel: kaugtööd tegev Aadamsoo oli Ruhnu saarel, mina reporterina aga Tallinnas kodukontoris.

Kuigi nii mõnedki piirangud kehtivad edasi, on eriolukorra lõpust nüüdseks möödas juba poolteist kuud. Sellele ajale tagasi vaadatas, mida võiks öelda IT-lanhenduste kasutamise kohta kultuurivaldkonnas?



Kultuurivaldkond näitas, et on võimeline väga kiiresti kohanema ja selleks on valmis ka publik.

Eriolukorra vaieldamatu panus Eesti arengusse on see, et oleme taibanud, kui palju on olemas digilahendusi, mida me pole mugavusest või inertsusest kasutanud. Okei, meil ei ole maailma kõige parem internet, eriti mis puudutab niiöelda viimast kilomeetrit, aga see on täiesti piisav selleks, et teha kaugtööd ja seda ka kultuurivaldkonnas.

Milliseid näiteid selle kohta tuua võiks?



Digiaasta teema valis kultuuriministeerium tänavuseks välja juba viis aastat tagasi ja keegi poleks osanud ette arvata, kui asjakohaseks see osutub. Kõrvalpõikena koomiline fakt: tänavune aasta loom on nahkhiir.

Kui digiaastat planeerides hakkasime mõtlema, mida ette võtta, misvõiks olla läbiv teema, siis ega digikultuur inimestes otseselt mingit lambikest põlema ei löö. Sõnastasime selle nii, et soovime muuta ka kultuuri osaks Eesti e-eduloost.

Oleme edukas e-riik, teeme kõiki toiminguid internetis, valime, ostame ravimeid, teeme pangaülekandeid. Aga neist edulugudest rääkides ei mainita mitte kunagi kultuuri. Meile on ju kultuur iseenesest ülimalt oluline, kui rääkida eesti muusikast, eesti filmist,eesti kirjandusest ja nii edasi. Aga sellest räägitakse alati traditsioonilises mõttes. Arvo Pärt on kultuur, aga virtuaalnäitus ei ole.