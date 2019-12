Kassid, kes on maandunud peadpidi porri

Alates „Catsi” treileri ilmumisest on filmi kritiseeritud. Suurem osa inimesi arvab, et arvutiga loodud mutantinimkassid pole lihtsalt koledad, vaid lausa õudsed. Karvased näod ja kehad tunduvad eemaletõukavad. See on mõneti üllatav, arvestades, kui paljusid inimkoletisi ja hübriidpeletisi me superkangelaste filmides näinud oleme. Vähemalt tekkis internetti juurde tuhandeid digitaalselt täiustatud karva teemalisi meeme ja nalju. Režissöör Tom Hooper („Hüljatud”, „Taani tüdruk”) sai IMDb-s karjääri väikseima punktiskoori ja produtsente tabas kassa mõttes täielik läbikukkumine. Tavavaataja on siiski olnud kriitikutest positiivsemalt meelestatud. Üldiselt filmi armastatakse või vihatakse, see teenib ülevoolavat kiitust või kriitikat, ühe või viis tärni.