Üks teine kord tulid isa ja vend läbi Vanemuise pargi Burdenko tänava lasteaiast, vend viskas tiiki kivikese ning seda nähes aktiveerus põõsaste vahel boamaona konutanud tige tädi.

„Ah et teie siis oletegi need, kes tiiki rämpsu pilluvad,” õiendas tädi lähemale longates, „et tiik ära kaoks.”

„Mis see kaks kivikest ikka teeb,” ütles isa, kuid tädi ei sallinud vaidlemist.

„Täna kaks ja homme kaks,” pahandas ta, „aasta pärast on tiik kive täis.”

...

Teatris pani mind imestama rütmiline plaksutamine. Etendus lõppes, inimesed hakkasid plaksutama ja peagi läks plaksutus rütmi. See oli väga kummaline. Ma püüdsin teistmoodi plaksutada, kuid selgus, et see pole võimalik; üleüldine rütm kiskus käed iseenesest kaasa ja tekitas laviinis osaleva lumehelbekese tunde. Veel huvitas mind esimese plaksu löömine. Etendus lõppes ära, inimesed istusid mõne hetke tasa ja kui asjast aru saadi, hakati plaksutama. Neil lühikestel etenduse ja aplausi vahelistel vaikushetkedel igatsesin, et mul oleks julgus lüüa esimene plaks, mis vallandab ülejäänud seitsmesaja inimese aplausi. Aga ma ei julgenud seda teha. Esiteks oli vastutuskoorem liiga suur ja teiseks võis eksida ja pista plaksutama, kui etendus ei olnud mitte lõppenud, vaid mõttepausil. Ükskord osutus esimese plaksu lööjaks keegi mees meie lähedalt ja ma vaatasin teda veel garderoobiski austusega.