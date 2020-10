Kindlasti püüdis, aga otsus oli tehtud ja midagi polnud teha. See on vale jutt, et Vaino Ligatšovile meeldis, et nad mõlemad on Siberist jne. Ligatšovile Vaino ei meeldinud.

Miks?

Ta armastas asju üle Jegor Kusmitši pea ajada ja Ligatšovile see ei meeldinud.

Oma raamatus kirjutate, et olite võimupöörde initsiaator ja hall kardinal. Miks te ise Karl Vaino asemele esimeseks sekretäriks ei tahtnud hakata?

See pole õige, et mina olin initsiaator, aga mina viisin Vaino mahavõtmise täide.

Aga miks te ise Vaino asemel kompartei etteotsa ei läinud?

Ei mina ega Indrek Toome ei saanud asuda EKP etteotsa, sest me olime „omad”. Oli vaja tuua keegi väljast, sest kohalik poleks suutnud neid protsesse ohjata.

Kes oleks saanud Eesti etteotsa augustiputši õnnestumise korral?