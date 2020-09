KIIRENDATUD VIDEO | Kumu valmistub suurnäituseks: aatriumisse paigutati nelja meetri kõrgune jumalanna Sehmeti kuju koopia

Näitus “Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst” on seni suurim ja ainuke Vana-Egiptuse originaalesemetega näitus Eestis: siia jõuab 200 eset Museo Egizio’st Torinost, kus asub maailma üks suuremaid Vana-Egiptuse esemete ja kunsti kogusid. Paralleelselt Kumuga avatakse Vana-Egiptuse teemaline näitus ka Helsingi Amos Rexi muuseumis.

Sellega seoses paigaldati lisaks ekspositsioonile Kumu suures saalis Kumu aatriumisse suur, nelja meetri kõrgune skulptuuri reproduktsioon. Sehmet ehk Sahmet 'vägev' on egiptuse mütoloogias, sõja, haiguse ja tervenemise jumalanna, kurjuse eest kaitsja. Teda kujutatakse metsiku, sõjaka ja hirmuäratava lõvipeaga naisena, kes kannab peas päikeseketast. Tema lõvisuust väljuvad kõrbetuuled.

Eesti esimesel Vana-Egiptuse kunsti suurnäitusel on eksponeeritud tuhandete aastate vanused esemed ühest maailma olulisemast Vana-Egiptuse kollektsioonist – Museo Egiziost (Egiptuse Muuseum) Torinos Itaalias. Samal ajal Kumu kunstimuuseumis toimuva näitusega on Egiptuse Muuseumi aarded eksponeeritud ka Amos Rexi kunstimuuseumis Helsingis. Kolme muuseumi mastaapne ühisprojekt on ainukordne võimalus avastada Vana-Egiptuse muistset maailma kaugele reisimata.