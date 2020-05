Kilekindad kätte ja muuseumisse

Mäletan, et kord Venemaal Astrahanis seigeldes sattusin loodusloomuuseumisse. Jalga panemiseks anti sinised kilesussid, kuna ühes kohas lasi katus läbi ja keset saali olid lombid. Nüüd anti kätte panemiseks kilekindad, et audiogiidi kasutamisel oleks koroonaajastule omane ohutus ikka tagatud.

Kui oled kord juba Louvre’is füüsiliselt kohal käinud, siis hiireklõpsudega ekraanil sealsetes saalides orienteerumine vaimu ei erguta. Pealegi oleme viimastel kuudel olnud niivõrd virtuaalmaailma aheldatud, et see on väsitav. Reaalne elamus on see, mis loeb. Muuseumid on esimene kultuuriamps.