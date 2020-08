Esimene armastus on sama mitmepalgeline kui armastus üldse. Esimest võib võrrelda juurega, teist sellest võrsuva taimega, mis võib võtta küll väga eripäraseid vorme, kuid oma alusest irduda siiski ei saa. Seetõttu on lavastuse põhirõhk pealkirja teisel, mitte esimesel sõnal. Ei jää käsitlemata seegi variant, et esimene armastus jääbki viimaseks, sellest piisab kogu eluks.

Lavastaja töö näitlejatega on ilmselt olnud sama põhjalik kui teoreetiline ettevalmistus. Kõik kuus mängivad nii iseendid (st näitlejaid), oma tüüpe ehk rolle kui ka üldist esimese (võib-olla ka viimase) armumise aurat.