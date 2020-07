Olafur Eliasson on kunstnik, kes sai tuntuks, kui tõi Euroopa suurte linnade keskväljakutele sulama Gröönimaa liustikujääd. Nüüd on kunstnik koos oma stuudioga Saksamaa eesistumise alguseks valmis saanud uue globaalse projektiga Earth Speakr. See on nutirakendus, kus lastel on võimalik loodus, linn või kasvõi prügi kasutaja häälega kõnelema panna. Täiskasvanud sõnumeid luua ei saa, nende roll on kuulata ja videod kaardil avalikesse kohtadesse koondada. Eliasson loodab, et varsti täituvad Euroopa linnad laste sõnumitega, mida on võimalik liitreaalsuses kogeda.

Miks on teie jaoks oluline laste sõnumeid võimendada?

On viimane aeg, et täiskasvanud hakkaksid järgmisi põlvkondi kuulama. Meie, täiskasvanud, otsustajad ja poliitikud, peame laste loovaid sõnumeid kuulama ja neid tõsiselt võtma. Earth Speakr võimendab laste sõnumeid ja kutsub üles täiskasvanuid, muutuste loojaid ja globaalseid juhte neid kuulama. Ma loodan, et projekt innustab kõigis põlvkondades reflekteerimist kliima teemadel ja üldisemalt tuleviku osas.