Kõlasid Arvo Pärdi lastelaulud, peatselt saab öisel kontserdil kuulata maestrot koos Erki Pärnojaga

Kontserdi dirigent ja Pärdi lastelaulude nn taasavastaja Kadri Hunt kirjeldas enne kontserti: "Enamus neist lauludest oli trükis ilmumata (CD-l on muusikateadlane Kristina Kõrver üksikasjalikult kirjeldanud, mille jaoks mingid laulud on kirjutatud – ei hakka siinkohal ümber jutustama) – palju oli näidendimuusikat, mis olid pigem visandid ja tekstki konkreetse näidendisündmusega seotud."

Ta lisas, et sama asi oli multifilmidega – muusikat kasutatakse üksikute lõikudena, tervet pikka laulu kusagil pole. "Koos heliloojaga sai nüüd laulude vorme muudetud, kirjutatud juurde mitmehäälsust, et laule saaks ka kooridega esitada. Helilooja Tauno Aints, kes tegi algselt klaverisaatega lauludele orkestratsioonid, kirjutas terviklauludeks ka multifilmide motiivid, Leelo Tungal kohendas mitmel juhul tekste – n.ö. toormaterjalist on CD tegemise käigus moodustunud terviklikud laulud, mida saavad esitada nii solistid kui 2 – 3 – häälsed lastekoorid. Rõõm oli tõdeda, et üks selle töö käigus kahehäälseks muutunud laul, „Aatomiku laul” jõudis 2019. aasta Üldlaulupeo poistekooride repertuaari," lisas Hunt, kelle valitud Pärdi lastelaule kuulas Alexelas üle 1200 inimese.