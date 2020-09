Pärast seda, kui ajaloolasest hea kolleeg Jaak Valge kutsus üles (Sirp, 18.8) Vladimir Pooli koostatud teost „mitte ostma, seda sisuliselt arvustama ega ühelgi moel reklaamima”,ei jää ilmselt muud valikut, kui üritada kuidagiviisi põhjendada, miks järgnevad read on üldse paberile pandud. (Täpsustus: raamatu sain arvustamiseks tasuta.) Tehtud on seda seetõttu, et hoolimata ülaltoodud soovitusest on ikkagi üks aspekt, mida silmas pidades tasuks ilmunud raamatule tähelepanu pöörata.