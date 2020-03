Korduma kippuvad küsimused: koroonaviiruse levik ja kultuur

Valitsus otsib võimalusi, kuidas kompenseerida asutustele saamata jäänud tulu. Töö käib võimalikult ühtlase mehhanismi ning reservide loomise nimel, et tagada organisatsioonide eelarvetasakaal. Kultuuriministeerium kaardistab esialgse ülevaate järgmise, s.o 12. nädala alguseks.

Valitsuse kehtestatud piirangute mõte on vältida inimeste kogunemisi. Ööklubid ja muud sarnased rahva kogunemispaigad on koroonaviiruse leviku olukorras sarnaselt muude kultuuriasutustega suletud. Lõpetatud on kruiiside müük liinile Tallinn-Stockholm-Tallinn. Kinni on huvikoolid. Sportimispaikade osas ühtne lähenemine esialgu puudub – infot annavad asutused ise. Piirangud ei puuduta toitlustusasutusi.

Kas ka eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasi lükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad mittetoimunud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Kas jätkuvad keeleõppe kursused eesti keele majades?

Kursused eesti keele majades Tallinnas ja Narvas peatatakse sarnaselt muude asutuste tegevusega. Infot annavad keelemajade juhtkonnad ning Integratsiooni Sihtasutus (INSA).

Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude pakutavad teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused. Kindlasti tuleb ära jätta kogunemised ja üritused. Vajadusel ja võimalusel saab jätkuda raamatukogus sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute hankimine ja arvelevõtmine. Raamatukogu külastajate teenindamisel, ka piiratud ulatuses, tuleb kindlasti järgida Terviseameti juhendmaterjale.

Kas suletud on ka kunstigaleriid?

Infot annavad galeriide valdajad. Eriolukorra mõte on vältida rahvakogunemisi.

Kas eriolukorra kehtimise perioodil on üldse võimalik kultuuri ja sporti nautida?

Koroonaviiruse levik on vähetõenäoline värskes õhus viibides. Mõisate ümbrused, pargid, loodusrajad – need on avatud. Rahvaüritusi neis mõistagi ei korraldata. Veebis on vabalt saadaval SA Kultuurileht väljaanded. Kutsume üles lugema raamatuid, vaatama filme, lugema lastele ette. Säilitame optimismi ja rahuliku meele.