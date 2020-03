Koroonakeeriste kiuste pakatavad nüüdisaegsed etenduskunstid tervisest

Lond Malmborgil ja Lest-Liigil läks Oslos kokkuvõttes hästi. Nad said kahel korral esineda oma etteastega Black Boxi teatris ja esimesel päeval oli saal inimesi täis. Publiku vastuvõtt oli hea, eestlaslikult tagasihoidlikku siinkirjutajat kohati isegi ehmatas publiku võime naljadega nii elavalt kaasa minna. Kristina Normanil paraku samamoodi ei vedanud, tema etendus jäi koroonaviirusnakkuse ulatusliku leviku tõttu ära. OITF-i kunstiline juht Anne-Cécile Sibué ütles, et kõik lubatud tasud makstakse kunstnikele, tehnikutele ja vabakutselistele siiski välja.

Kristina Normani „Lighter Than a Woman”

Kuigi COVID-19 pandeemia on nüüdseks pannud sulgema meelelahutusasutusi üle maailma, näitas OITF siiski, et nüüdisaegsete etenduskunstide diskursuslik tervis on hea. Anne-Cécile Sibué selgitas, et OITF-ile kutsuti kunstnikke, kes oma ideede ja käekirjaga toetavad ühiskonnas päevakorral olevaid teemasid. „Küsimus on, kuidas eksisteerida koos multikultuurses maailmas. Eurotsentrism on kestnud väga pikka aega ja tõstatanud arutelu: kelle häält on kuulda võetud ja kelle oma mitte? Meie vastutus on luua lava kõigi jaoks.”

Iggy Lond Malmborgi „Things in my mouth” Foto: Arne Hauge

Festivalil jõudsin peale lavastuse „Asjad minu suus” näha ka Duduzile Mathonsi teost „Bitch Where the Fuck is my Manifesto?!”, The Followers of Ø lavastust „To arms! To arms! – an affirmative Oratory”, Dana Micheli „CUTLASS SPRING-i” ja Wichaya Artamati / For What Theatre’i tükki „This Song Father Used to Sing (Three Days in May)”.

Duduzile Mathonsi „Bitch Where the Fuck is my Manifesto?!” Foto: Bård Halvorsen

Millest siis kunstnikud praegu kõnelevad? On näha, et rahvaste liikumine ja vähemuste õigused on tekitanud arutelu ka laval. Teemadest käsitleti nii identiteedi kujunemist muutuvas keskkonnas kui ka represseeritust eri rühmakuuluvuste vaatenurgast (etnilise, soolise ja poliitilise).

Wichaya Aramat / For What Theatre, „This Song Father Used to Sing (Three Days in May)” Foto: Emily Coenegrachts

Etnilisust ning naiseks olemise keerukust käsitlesid Duduzile Mathonsi ja Dana Michel. Mathonsi proovis traditsioonilistele lauludele ja tantsudele tuginedes luua uusi viise, kuidas käsitleda mustanahalist naist teatrilaval, kuid kaldus veidi tüüpilisse kaitsepositsiooni võtmisse. Seevastu Micheli „CUTLASS SPRING” puudutas identiteedi kujunemist loomingulisemalt. Naise kehakeel provotseeris alastuse, esemete lõhkumise ja jääga kaetud laval ringi vähkremisega. Micheli siseheitlus, kuidas mõtestada lahti oma seksuaalsust ja ühiskondlikku rolli, andis jõuliselt edasi naiseks olemise keerukust.

„Eurotsentrism on kestnud väga pikka aega ja tõstatanud arutelu: kelle häält on kuulda võetud ja kelle oma mitte?”