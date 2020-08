971. aastal lõi legendaarne Maija Plissetskaja Moskva Suures Teatris ühe visiooni Annast ja see jäi balletis saatma lavastusi kauaks, siis Kesleri Anna on teistsugune. „Kui enne lavastuse ettevõtmist lugesin veel kord raamatu üle, leidsin, et Tolstoi Anna on palju pehmem, naiselikum ja haavatavam kui oli Plissetskajal. Ilmselt ootab traditsiooniline balletipublik taas jõulisemat ja võimukamat Annat, kuid ma julgen siinkohal lõhkuda standardeid,” selgitas Kesler.