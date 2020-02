Ferenc Lehári operett „Krahv Luxemburg” jõudis viiendat korda Estonia lavale. Tõsiusksed ooperisõbrad kipuvad vahel opereti peale nina kirtsutama, aga asjatult. Operetti on vaja kõikidele: publikule, teatrimajadele, aga eelkõige lauljatele. Mujalt ei leia sellist lavalist kogemust ja kooli, mis virgutab artistlikkust, paneb liikuma ja looma karaktereid ka muusikaväliste vahenditega ning õpetab laval sõna kasutama. Ja selle juurde käivad enamasti veel keerukad vokaalpartiid. Kõik kokku on iga laulja jaoks tõeline proovikivi. Seetõttu on tore, et seekordses lavastuses lööb kaasa hulk noori, kellele tuleb enda selles žanris proovilepanek kindlasti kasuks.