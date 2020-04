Kriisiaja kõnepost võimaldab jäädvustada praeguse aja nii heas kui ka halvas

Dokumentaalprojekti raames on igaühel võimalik jäädvustada praegune aeg. Aeg, mida ei osanud keegi ette näha. Olgu see jäädvustus siis positiivne või negatiivne, ettevalmistatud tekst või spontaansed mõtteavaldused. Helistades tasuta kriisiaja kõneposti (656 5005) saab anonüümselt rääkida seda, mida mujal ei ole tahtnud öelda. Režissöör Marta Pulga algatatud projekt on levinud Eestist kaugemalegi.



"Vaatasin viimati eile hommikul (vestlus toimus möödunud nädala lõpus – K. V.) ja siis oli kõnesid üle saja," ütleb Marta Pulk. "Seda on päris palju. Naljakal kombel, kui avad telefoniliini, kus inimesed võivad oma muredest rääkida, siis… Kas sa usud, et paljud inimesed tahavad helistada ja lihtsalt luuletusi lugeda?

On inimesi, kes on helistanud ja öelnud, et olukord on mingis isiklikus plaanis nende jaoks taeva kingitus. On nii palju aega ja võimalust teha neid asju, mida on ammu tahetud. Ja on inimesi, kes on hirmul, haiged ega saa oma lähedastega olla. On inimesi, kes teevad pulli."



Praegune kollektiivne üksindus on režissööri sõnul võimalus muutusteks. "Teadmine, et oleme selles koos, annab ehk võimaluse oma seisundit kuidagi normaliseerida. Elame muidu sageli arusaamaga, et oleme ainsad abitud. Kõik teised saavad justkui hakkama. Äratundmine, et on okei tunda end nõrgana ja olla hirmul, on võimas tööriist, et nende hirmudega toime tulla. See on see vana hea tõde: vapper ei ole see, kes ei karda, vaid see, kes suudab hirmust hoolimata edasi tegutseda."