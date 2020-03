Kristjan Kannukene on paljudel veel meeles kui superstaarisaate heas mõttes ekstsentriline osavõtja, aga on juba ammu süvenenud muudesse tegemistesse. Kokkusaamisele NUKU teatris Kristjan peaaegu hõljub. Läbivalt on tunda, kui väga ta hindab elu ja inimesi enda ümber.

"Tuulte pöörises" on tema esimene muusikaline kujundus lavastusele. Ta tegi korraliku uurimistöö, vaatas leht-lehelt läbi folkloristi ja muusikateadlase Herbert Tampere viis kogumikku. Eesti kultuur ja folkloor said eriti südamelähedaseks distantsilt. „Välismaal muutusin veelgi suuremaks patrioodiks. Eesti on super!” kiidab ta.

Samm-sammult on ta liikunud lähemale ka usule. See pole ehk suur üllatus, kui arvestada, et tema vanaisa oli tuntud usuteadlane ja kirikuõpetaja Robert Kannukene. Mõne aja eest võttis Kristjan vastu ka väljakutse lugeda läbi piibel aasta ajaga.