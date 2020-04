Kui raske on Eestis elada, kui su nimi on Lauristin?

ETV portreesaade „Marjustin 8.0” on natuke nagu Oskar Lutsu „Sügis”. Samal ajal ülikoolis ajakirjandust õppinud, 40 aastat meediaväljal aktiivsed olnud ja praegu Eestis valdkonna tipptegijate hulka kuuluvad Margit Kilumets, Madis Jürgen ja Hans H. Luik tulid taas kokku, et oma õpetaja 80. sünnipäeva puhul temast saade teha.

Ka märkimisväärne osa filmis sõna saavaid inimesi on Lauristini kunagised õpilased. Pole ka ime, sest peaaegu kõik Eestis viimase ligi poole sajandi jooksul ajakirjandust õppinud on seda teinud Lauristini käe all.