Andrea Bræin Hovig suudab ebameeldiva ja kohati suisa süüdimatuna näiva tegelase hästi välja mängida. Kohati jäävad tema motiivid küll arusaamatuks, aga see tuleneb pigem stsenaariumi auklikkusest. Mida ette antu võimaldas, seda on Bræin Hovig edasi andnud. On näha, et näitleja on viimasel ajal sõiduvees ja võimalusi tal jätkub.