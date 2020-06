Lavastuse pealkiri viitab selle peategelastele. Üks on Leedu maffias kõrgele kohale jõudnud ja 2015. aastal tapetud Deimantas Bugavičius, teine tema nõbu, toimuvat minavormis kirjeldav lavastuse dramaturg Rasa Bugavičute-Pēce. Ent Sīlise lavastus ei ole krimitoimik. Dokumentaallavastus uurib toimunu inimlikku poolt. Maffia liikmed ei ole muust maailmast sõltumatud. Kuskil on perekonnad, keda toimuv mõjutab ja kes kogu olukorras samuti oma valikuid teevad.

Valters, sind teatakse peamiselt dokumentaalsete lavastuste põhjal. Palju neist on olnud poliitilistel teemadel. „Mul oli nõbu” räägib aga maffiast. On sellel mingisugune seos sinu varasemate teemadega?



Kriminaalse maailmaga seostub alati poliitiline küsimus: mis on keelatud ja mis mitte, mida me keelatuna aktsepteerime ja mida mitte. On teatud vaheala, kus inimesed saavad oma äri ajada. Selle lavastuse taustalugu ulatub aga pikema aja taha. Viis aastat tagasi lavastasin Kaunases ja enne seda Vilniuses. Räägiti, et üks inimene Leedu iseseisvusliikumisest oli ühtlasi Daktarai (Doktorite – K. V.) liige. Uurisin, mis see on. Mulle vastati, et see on kuritegelik rühmitis. Nii et 1990-ndate alguses oli maffia seotud iseseisvusliikumisega. See jäi mulle meelde ja mõtlesin, et selle teema ümber tahaksin midagi luua. Küsimus oli, mida. Shakespeare’i draamat Leedu maffiast? (Naerab.)