Kuidas läheb karantiiniajal kodumaistel voogedastusplatvormidel?

Voogedastusteenusplatvorm Go3 kasutus tõusis kriisi esimesel nädalal umbkaudu 20%. Populaarsemateks filmideks on „Kiired ja vihased“ sarja kaheksas osa, action-film „Colombiana“, õudusfilm „Palju õnne surmapäevaks 2“, seiklusfilm „Asterix: võlujoogi saladus“ ja võimsal esikohal on Oscarile nomineeritud animatsioon „Kuidas taltsutada lohet 3“. Go3 esindaja Kristjan-Johannes Konsap nendib, et kui voogedastuses kõige populaarsemad seiklusfilmid ja märulid, siis karantiinitingimustes on võim laste käes.

Nii kodu- kui välismaiste voogedastusplatvormide populaarsus on koroonaviirusega seotud eriolukorras märgatavalt tõusnud. Siin on ülevaade mõnede kodumaiste voogedastusplatvormide vaadatavuse viimase nädala tippudest.

Ka sarju vaadati tavapärasest rohkem. Edetabeli tipus on kodumaine sisu, ent viiendalt kohalt leiab legendaarse USA komöödiasarja „Sõbrad“. Neljandal kohal on dokumentaalsari „Kinni“, kolmandal Teet Margna ja Kristjan Jõekalda uus reisiseiklus „Kaks kanget Jaapanis“, teisel „Padjaklubi“ ja esikohal on 23. hooaega jooksev „Kättemaksukontor“.

Ka Go3 videolaenutus nägi nädalaga ca 20% kasvu. Esiviisikus on märulikomöödia „Zombieland“ järg „Zombieland: topeltlask“, „Terminaator: sünge saatus“, kahe Oscari võitja „Le Mans '66“ ehk „Ford vs Ferrari“ Matt Damoni ja Christian Bale’ga, uus lastefilm „Pahatar: kurjuse käskijanna“ Angelina Joliega peaosas ja esikohal on 2011. aasta märulidraama „Nakkus“. Küllap ei jää märkamata, et Matt Damoni, Gwyneth Paltrow, Kate Winsleti ja teiste staaridega film räägib kogu maailma tabanud epideemiast ja on hämmastavalt sarnane praegu juhtunule.

Netikino toob inimesteni kodumaised filmid

Märgatavalt tõusnud on ka aktiivsus Eesti filme koondava Netikino.ee kasutajate seas. Vaadatumad filmid on "Ott Tänak – The Move", "Vanamees" , "Mehed", "Lõbus perekond", "Minu näoga onu", Dokumentaalidest lisaks Oti filmile "Aasta täis draamat", ansambli Psychoterror lauljast Freddyst - "Enam kui elu" , film lennujaama kõrval tegutsenud asumist "Suur-Sõjamäe" jt.

Seoses Talve kinodesse jõudmisega hoogustus ka klassikute "Kevade", "Suvi" ja "Sügis" jne vaatamine.

Netikino esindaja Urmas Kibur nendib, et ilmselt on pigerida lähiajal muutumas, kuna igapäevaselt täieneb Netikino erinevate kassahittidega ja uuemate filmidega nagu "Tõde ja õigus", "Klassikokkutulek 1-3", "Võta või jäta", "Sangarid" jt. Äsja pandi vaatamiseks üles ka Allfilmi toodetud "Südamering".

ERRis on võim laste käes

ERRi voogedastusplatvorm on loomisel, ent ka ERRi praegusest veebivaadatavusest saab ülevaate siiski anda. Ühtse statistikaga on küll pisut keerulisem, kuivõrd lisaks ERRi telekanalite ETV, ETV2 ja ETV+ lehekülgele on ERR suurendanud soovituste mahtu ERRi Kultuuriportaalis ja Menus, kus on viited nii teleprogrammidele kui ka arhiivimaterjalidele. Ettevaatamiseks on veebis muu hulgas ka värske dokfilm "Monika".

Eesti Rahvusringhäälingu kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe toob aga eraldi välja Lasteekraan.ee, mida täiendatakse pidevalt lastele ja noortele suunatud sisuga. “Vaatajate ja külastajate kasv lasteportaalis kinnitab, et lastele ja noortele suunatud hariv ja meelelahutuslik sisu on hetkel väga oodatud,” sõnab Helemäe.

Konkreetset pingerida ERR kokku pannud ei ole, ent populaarsemate saadete ja sarjade hulka mahuvad näiteks sel nädalal Lasteekraan.ee lehele lisatud lastesari "Mängime arsti", mis seletab lihtsalt ja mänguliselt tervise ja haigustega seotud teemasid; populaarteaduslik ja meelelahutuslik sari "Operatsioon AI"; animasarjad "Geronimo Stiltoni lõbusad lood" ja "Tipptiivad". Lisaks otsitakse Lasteekraani lehel rohkem kui varasemal ajal soovitusi ja ideid tubasteks tegevusteks, näiteks rubriik "Mida teha kodus". Arhiiviklassika hulgast on au sees aga "Buratino tegutseb jälle".