Möödunud reedel Tallinnas Fotografiskas avatud leedu kunstniku Ignas Pavliukevičiuse töö „Veekindel süda” laseb publikul tundeid mõistva robotiga suhestuda. Kuidas robot reageerib, ei tea ette ka selle looja.

"Püüame roboteid luua võimalikult inimesesarnaseks, anda neile isiksuse ja iseteadvuse, ka välimuselt anname neile inimese moodi kuju. Et nad inimesega rohkem sarnaneksid ja meil oleks nendega parem suhelda, pööratakse roboteid arendades aina rohkem tähelepanu emotsioonidele. Varem või hiljem hakkavad nad seetõttu ilmselt ka mingil moel emotsioone tundma. Kuidas nad saavad tekkivaid tundeid väljendada? Ja kuidas me inimestena suhtume sellesse, et neil on tunded?", küsib kunstnik.