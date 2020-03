Kuidas tulevad eriolukorraga toime Eesti teatrid?

Eestlased on tuntud teatrisõbrad. Kuidas teatrid esialgset seisu hindavad ja milliseid strateegiaid kavandavad? Viiruseepideemia tõttu välja kuulutatud eriolukord tähendab neile suurt lööki. Säärane juhtum on esmakordne nii riigile kui ka teatritele. Lihtsaid lahendusi ei ole ja ka kahju ulatus selgub alles aja jooksul. Esialgse, tõsi küll, üsna ähmaste piirjoontega ülevaate saab siiski teha. Suurte oma majaga teatriinstitutsioonide, väiksemate pindu rentivate teatrite või vabakutseliste olukord erineb üksjagu. Millised on nende (võimalikud) kahjud ja esialgsed strateegiad olukorra leevendamiseks?

Rahvusooperi Estonia peadirektor Aivar Mäe nendib samuti, et vara on veel konkreetseid hinnanguid anda, ent löök tuleb kahtlemata valus. Ajavahemikus 13. märtsist 1. maini toimuma pidanud etendustele on Estonia müünud 24 000 piletit, mis tuleb nüüd ümber vahetada või tagasi osta. Mäe ütleb, et kohe eriolukorra esimese päeva hommikul tehti Estonias ümber hooaja lõpu mängukava. „Arvestades muusikateatri eripära ja mastaapi, ei ole see sugugi kerge ülesanne. Tegime seda selleks, et pakkuda publikule võimalikult palju elamusi, et inimesed saaksid siiski teatrisse tulla, olgugi plaanitust mõnevõrra hiljem,” sõnab ta.

Vanemuise teatrijuht Kristiina Alliksaar ütleb, et arvutama pole Vanemuine veel hakanud. Esialgu ei oska veel keegi aimata, kui pikalt eriolukord kestab ja mis võib sellega kaasneda. Ka Alliksaar rõhutab, et praegu on kõige olulisem inimeste tervis. Plaane veel tehtud ei ole, sest kriis eskaleerub iga tunniga. „Plaane saab teha siis, kui situatsioon stabiliseerub. Praegu on majad järgmised kaks nädalat suletud ja mingeid põhjapanevaid tulevikku vaatavaid otsuseid ei tehta,” sõnab Alliksaar. Riigi sihtasutusena suheldakse peamiselt kultuuriministeeriumiga, kel läheb omakorda aega olukorra selgitamiseks. „Publikule oleme oma sõnumi edastanud ja lubanud nii piletite vahetuse kui ka tagasiostuga tegeleda 31. detsembrini. Kõigi mured saavad lahenduse, aga see võtab aega.”

„Lähituleviku vajaduste katmiseks on teatril endal ressursid olemas, kuid see kõik on elamine tuleviku arvelt,” sõnab Nurk. „Teatri eelarve on pingelise tööga tasakaalu saadud ja kui nüüd meist mitteolenevatel põhjustel kaob Ugala juubelihooaja kulminatsioonihetkel ligi kahe kuu jooksul võimalus tulu teenida, siis ilma riigi abita oleme tõepoolest hädas.” Sellele hakatakse täpsemalt mõtlema mõne aja pärast. Praegu on teatri seisukohast kõige olulisem säilitada rahu ja hoida inimeste tervist.

Teatri avalike suhete ja turundusjuht Mari Nurk ütleb, et Ugalas ärajäänud etendustele on pileti ostnud ligi 13 500 inimest. Märts-aprill on ühed tihedama graafikuga teatrikuud. Ent piletitulu ei ole teatri ainuke tuluallikas. Suletud on teatrikohvik, ära jäävad külalisetendused, konverentsid ja galad, mis tähendavad teatrile renditulu. Samuti on ära jäänud või teadmata ajaks edasi nihkunud Ugala juubelihooajaga seotud erisündmused. Ajutiselt tuli speatada ka mitu muud projekti, mis on juba kulutusi nõudnud: näiteks kuuldemängu salvestamine koostöös raadioteatriga ja kevadel plaanis olnud Ugala vinüülplaadi viimased helisalvestused.

Suuremate teatrimajade puhul tähendab ka suletud maja igapäevaseid kulutusi. Maja on vaja kütta, ventilatsiooniseadmeid töös hoida ja palju muud. Teatrihoonetele on iga tühjalt seistud päev märkimisväärne kulu. Üks selliseid on ligikaudu 10 000-ruutmeetrise pindalaga Ugala. Viljandi teater oli üks esimesi epideemiale reageerijaid. Avalikkust teavitati etenduste ja proovide ärajätmisest juba enne eriolukorra väljakuulutamist. Teatri juhtkond osutas vajadusele hoida ja rahustada kolleege, külalisi ja Viljandi kogukonda. Lähipäevil oli teatrisse peale täiskasvanute oodata suuri lastegruppe. Plaanis oli Ugala lastelauliku esitluskontsert, kus oleks lavale astunud ligi poolsada laululast Viljandist, Võhmast ja Tartust.

Eriti nigelas seisus on praegu asutused ja trupid, kes sõltuvad väga suuresti piletitulust, ja vabakutselised kunstnikud, kellel pole pidevat sissetulekut.

„Ärajäänud etendustele pileti ostnud publikuga oleme pidevas kontaktis ja oleme inimestele väga tänulikud kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest. Kinnitame omalt poolt, et mitte kellelegi ei jää vastamata, isegi kui see võib võtta tavapärasest kauem aega.” Mäe nendib ühtlasi, et keerulises olukorras löögi pehmendamiseks vajavb teater ka riigi abi. Publikul palub ta kaaluda võimalust teatrit raskel ajal toetada, jättes ostetud pileti eest raha tagasi võtmata. „Sellest oleks suur abi,” ütleb Mäe.

Äärmine abinõu: tegevustoetused

Väiksemate teatrite ja vabakutseliste olukord nõuab tulenevalt korraldusest ja suurusest teistsuguseid lahendusi. Kohati on olukord kergem, kohati keerulisem. Kaarel Targo teatrist Must Kast sõnab, et organisatsioonina pole teatril miinust karta, kuivõrd toimitakse vabatahtlikkuse alusel. Töölepinguga töötajaid ei ole, pole ka rahalisi kohustusi, mida vahepeal katma peaks. „Samuti on esialgsete läbirääkimiste tulemusena selge, et ükski saali rendileandja ära jäävate etenduste eest saalirenti ei küsi. Lühidalt: kui me ei mängi etendusi, siis pole meil ka kulusid,” ütleb Targo. Küll aga tuleb löök üksikisikute tasandil. „Kõik inimesed, kes olid erinevate projektidega seotud, jäävad vähemalt järgmise pooleteise kuu jooksul kõikidest arvestatud töötasudest ilma, olgu need siis otseselt Musta Kasti projektid või külalisnäitlejatena teiste teatrite projektid.” Erinevalt inimesest ja tema hõivatusest jääb saamata u 1000–3000 eurot töötasu.

„Samal ajal kutsun inimesi üles kaaluma võimalust väiketeatrite etendustele ostetud piletite raha mitte tagasi küsida.”