KULTUURIBIIT | Ansambel Cosmoskva playlist

RANNO

“Mas Que Nada”

Kuna tegelesin juba väga noorest peale võistlustantsuga, siis sain üsna varakult teha tutvust erinevate muusikastiilidega. Eriti meeldisid mulle Ladina-Ameerika tantsud ja rütmid, sambaga eesotsas. Läbi tantsu jõudsin ka pillimängu juurde. Tantsukingad on juba ammu varnas, aga pillimäng ja armastus hästi võnkuva ning rütmilise muusika vastu jääb minuga alatiseks.

Prodigy “Firestarter”

Olin siis teismeline ning Prodigy oli midagi täiesti enneolematut ja uudset. Sain 15. sünnipäevaks nende kontserdi pileti ja võite arvata, milline elamus see ühe väikelinna poisi jaoks võis olla. Rets live oli. Heli ja valgus oli nii võimas, et vahepeal oli füüsiliselt ebamugav, aga kuradi äge!

MIHKEL

Freddie Hubbardi “Dear John”

John Coltrane´ile mälestuseks tehtud lugu, mis baseerub Giant Steps´i harmoonial. Kui Giant Steps on tormakas, siis Dear John on rahulik ja sobib eestlase meelelaadiga paremini, ometi gruuvib see lugu igas tempos. Olen seda aastate jooksul ikka ja jälle välja otsinud kuulamiseks erinevate artistide käsitluses. Ilmselt lummab selles loos kolme muusikalise laadi lõputult korduv kolmnurk.

LIISU

Doc Daneeka - "Never Wanna Lose You"

See on viimase viie aasta üks leid, millest ära ei väsi. Kui lugu välja tuli, siis teadlikult kuulasin seda vähem, kui oleks tahtnud, et "ära" ei kuulaks.

Prince & The Revolution - "I Would Die 4 U"

Ma ei käinud väiksena lasteaias, vaid olin kodus ja suurema osa ajast vaatasin MTV-d. Prince’i muusikavideoid mängiti seal omajagu ning tema loomingust sai mulle oluline kaaslane kogu eluks. Temalt on raske valida ühte ja ainust lugu, kuid "I Would Die 4 U" on üsna eriline. Ilus sisu ja muusikaliselt mõnusalt 80ndatele omase dramaatikaga. Kui see lugu kontserdil kõlas, siis valitses saalis eriti pühalik armastuse tunne. Avaldan kaastunnet kõigile, kel jäi Prince’i kontserdi elamus kogemata.

SANDER

Wonderland (feat. Alexander Hope)

Vist 2000. või 2001. aastal ühel koolipeol Kuressaare Gümnaasiumis coverdas seda lugu üks teine legendaarne Kuressaare underground bänd Rul’a Shaker. Pärast seda polnud miski enam endine.

KARLIS

Siiri Sisask - "See on elu"

Nii Siiri hääl kui ka tema laulutekstid on sügavad, lummavad ning viivad koheselt vaimsetele siserännakutele. Juba mõnda aega olen nautinud kogu Lingua mea albumit. Saatjaks on muidugi ülihea bänd.