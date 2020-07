KULTUURIBIIT | Dirigent Paavo Järvi playlist

Pärnu Muusikafestivali juubelisuvi toimub 16-23. juulil koos mainekate artistide ja esiettekandega, kuid muudatustega programmis ning vähendatud orkestrikoosseisus. Reegleid arvestades on kontsertidel vähem publikukohti ning seetõttu luuakse uuendusena Pärnu Muusikafestivali TV . Loe lähemalt festivalist siit.

Juubelifestivali fookuseks on teha kokkuvõte eelnevate festivalisuvede programmist ja pöörata pilk uudisteosega tulevikku. Kavas on näiteks kümne festivaliaasta kammergala ja tagasivaade viimase viiekümne aasta festivalisuvede programmile.

Järvide Akadeemia ehk noorte muusikute meistriklassid on festivaliprogrammi lahutamatuks osaks ja selle mõju on kuulda muusikamajades üle ilma.Festivalimeeskonnal on õnnestunud panna toimima ka kõik planeeritud meistriklassid, mis osaliselt viiakse läbi sel aastal internetis. Dirigente õpetab lisaks Paavo Järvile ka Kristjan Järvi, kes astub üles ka 50 aasta festivalide galal.