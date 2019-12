KULTUURIBIIT | Dirigent Veronika Portsmuthi playlist

Oma playlisti kohta ütleb Veronika Portsmuth nii: "Kuna mu elus on muusikat palju, siis on ka minu igapäevane muusikavalik seinast seina -klassikast rokini, nagu öeldakse. Siiski oma koduseinte vahel eelistan rahulikumat ja minimalistlikku muusikat, mis on vürtsitatud rahvamuusika meloodiatest või hoopis maagilistest kellahelidest.

Mind on sügavalt mõjutanud põhjamaade muusika, millest ka mitmed soovitused siia playlisti panin. See avarus, soojus ning keeltele omane muster on eriline ja käib justkui eestlastega sama jalga. Heade tunnetega käib minu elus kaasas aga hoopis eesti vokaalmuusika, kuna emakeelne laul puudutab hinge kõige sügavamaid soppe. Loodan, et leiate siit ka endale uusi lemmikuid, keda mõnusas pühadeajas kuulata!"