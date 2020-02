KULTUURIBIIT | Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjantsi ehk ansambli Hunt playlist

HUNDi laivide asendamatuks kaaslaseks on VJ Kristin Pärn. Bändi firmanumber on Hannaliisa Uusma nüansirikas vokaal ning mitmele loole annab eksootilise touchi armeenia kandle laadne keelpill kanoon Brigitta Davidjants esituses. Mõne nädala eest andis USA leibel This & That Tapes välja ühiskasseti, kus ühel pool on HUNDi uus muusika, teisel pool USA bänd New Mysterian.