KULTUURIBIIT | Jazzfolkpopi ansambli Pillikud playlist

Ansambli sünniks saab pidada aastat 2014, kuid sellest ajast on vahetunud välja pea terve koosseis. Praeguseid Pillikuid on seitse – tunnustatud jazzmuusik Robert Rebane (multiinstrumentalist, laulja ja ansambli eestvedaja), Ann Mäekivi (laulja ja viiuli- ja vioolamängija), Marianne Leibur (laulja ja viiuldaja), Jana Kütt (laulja ja laulukirjutaja), Karl Madis Pennar (akustilised ja elektrilised kitarrid), Tobias Tammearu (laul, saksofon, klahvpillid ja tamburiinid-shaker’id) ning rokkiv soome trummar Jeremia ehk Jersu.

Iga Pillikute liige valis omalt poolt playlisti kaks laulu.

Robert

Lua - Jacob Collier feat. MARO

Ma olen Jacobit kuulanud juba tema esimestest Youtube videotest saadik. See lugu on lihtsalt imeline oma portugalikeelse teemaga ja imelise keelpilliseadega. See on lugu, mis sobib nii õnneliku päeva lõppu kui ka lohutajaks kurva päeva lõppu.

September in the rain - Roy Hargrove esituses

Üks mu lemmik jazzistandardeid, mida kuulan igal nädalal, juba paar aastat. Meenub üks õhtupoolik vihmases Amsterdamis, kus kõndisin kolm tundi vanalinnas ringi ja kuulasin järjest seda lugu. Mul oli pärast seda lihtsalt imeline tuju.

Ann

Gerald Clayton - Dusk Baby

See on üks lugu, mida kuulasin eriti palju üle-eelmisel aastal, kui Euroopa tuuri korraldasime ja see jääb alati looks, mis mulle seda põnevat aega meenutab. Laulu sõnad söövitasid end minu sisse kohe esimesel kuulamisel ja teevad seda siiani.

Louis Cole - Night

Seda laulu kuulsin esimest korda eelmisel aastal Portugalis õppides, õhtul autoga sõites. Soovitan kõigil seda õhtupimeduses autoga sõites kuulata - üks vähestest lauludest, mis iga kord pisara välja kisub. Imeilus.

Tobias

Allolevad bändid on imeliselt suutnud segada folkmuusikat teiste žanritega ja on olnud suureks inspiratsiooniks Pillikute muusika loomisel. Esko Järvela Epic Male Band esines 2019. aasta Seto Folgil mõned hetked pärast meie kontserti, selle bändi toores energia tõmbas jala tatsuma, puusa nõksuma ja rinnust põksuma ka Võrumaa metsade kõige puujalgsemal Mardil.

Tsuumi Sound System - Grown-Up Roger

Esko Järvela Epic Male Band - Slice to Laura-Beth

Jana

Just The Two Of Us - Grover Washington jrfeat. Bill Withers

Avastasin selle 1985. aasta loo hiljuti kellegi Instagrami kontolt ja siiani pole ükski päev seda kuulamata möödunud. Väga mõnusa tiksuga lugu, mis kõnetab ilmselt kõiki, kel mõne kalli inimese igatsus kallal.

Joyguns - Kel on laulud laulda

Ma ei liialda, kui ütlen, et see lugu saatis mind mõni aeg tagasi iga sekundi päevast (nädalakese kindlasti). Epliku ja Võigemasti hääled põimuvad üksteisesse, täiustades teineteist ja kitarrimängu. Väga nauditav ja emotsionaalne versioon!