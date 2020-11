KULTUURIBIIT | Jazzlauljatar Susanna Aleksandra pleylist

Susanna Aleksandra teeb kummarduse Nancy Wilsonile festivalil Jõulujazz 2020 5. detsembril algusega kell 20.00 Kumu Auditooriumis.

Susanna Aleksandra ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Earth Wind and Fire “After the Love Has Gone”

Earth Wind and Fire oli minu lemmikbänd alates sellest ajast peale, kui olin kaheaastane. Mul olid sõnad peas, seisin autos kahe esiistme vahel ja laulsin kõvasti oma sõnadega kaasa. “After the Love Has Gone” on minu jaoks siiani üks ilusamaid ja puudutavamaid laule, mida kuulates tuleb peaaegu alati pisar silma ja suur emotsioonilaeng. See on suurepäraselt õnnestunud lugu nii meloodiliselt, harmooniliselt kui ka sõnumi poolest. Eriti suure laengu sain, kui nägin 2020. aasta kevadel Earth Wind and Fire’t seda esitamas Los Angeleses maailma suurimal muusika messil Namm Show.

Pat Metheny “Minuano” (Six Eight)

Pat Metheny lugu Minuano on albumilt “Still Life Talking” aastast 1987. “Minuano” on minu jaoks üks enim nii-öelda uplifting pala. Kui panen selle mängima, tunnen, kuidas mind ümbritseb suur kaitsev positiivne energia ja kõik on elus võimalik. Pat Metheny muusika mõjub mulle alati energiat tekitavana ja see on inspireerinud ka mind kirjutama muusikat, mis tekitaks inimestele head tunnet. Pat Metheny kirjutab imelisi meloodiaid ja ta oskab kavalasti peita muusikaliselt keerulisi momente näiliselt lihtsa taha.

Julie London “Go Slow”

Julie Londoni hääl oli üks esimesi tämbreid, mis mind jazzi laulmise poole tõmbas. Temas on ühtaegu seksikapiili ja cooli, ta on stiilne ja mitte ülepaisutatud. Minu hääle värvi on kindlasti inspireerinud ka Julie Londoni madal tämber.

Viktoria Tolstoy “South”

South on imeilus põhjamaise helikeelega pop-jazzi pala. Viktoria Tolstoy on minu jaoks olnud inspiratsiooniks oma hääle puhtusega. South räägib põhjamaise inimese igatsusest jätta kõik ja minna lõunasse. Ka selles loos on olemas selline energiat tekitav ja tuju tõstev faktor, mis mind kõnetab.