KULTUURIBIIT| Koreograafi ja tantsija Kadri Sireli playlist

Elton John – Tiny Dancer



Kuulata tantsijana laulu, mis räägib väikesest tantsijast, loob kindlasti inspireerivat samastumistunnet, kuid ennekõike täidab see südame kerguse, lootuse ja armastusega.

Guns N’ Roses – Welcome To The Jungle

Tere tulemast džunglisse on mu maksimaalne „get psyched“ lugu!



Rihanna – Desperado

See on mu selle nädala quilty pleasure, mis kummitab nüüd juba kaks päeva. Ilmselt annab päevase doosi väge praegusel esietenduse stressi täis perioodil.



Gil Scott Heron – We Almost Lost Detroit

Selle looga meenub mulle mu armas sõber ja kolleeg Sigrid Savi, kes aastaid tagasi pärast üht pikka detsembrikuu õhtut sellele südamest kaasa laulis. Nüüd ongi mälestus tema hingestatud kaasaelamisest sellesse laulu igavesti kätketud.

Nina Simone – Misunderstood

Lihtne ja armas pala, mis aitab meenutada, et eksimine on inimlik.

The Smiths – There Is A Light That Never Goes Out

The Smiths’i looming seob põnevaks koosluseks morbiidsuse ja kergustunde. See laul on selle kummalise kombinatsiooni ehedaim näide, mis lubab endalgi selle veidra tunnete summa tervislikult läbi põdeda.

Donna Summer – I Feel Love

Ükskõik, mis asendis olen, midagi hakkab ikka kaasa tatsuma. See seksikas lugu tõmbab alati käima!

Arvo Pärt – My Heart Is In The Highlands

Kui on vaja pikalt enda ette tühjusesse vaatamisest sakraalne laeng saada.

Traumprinz – 2 bad

Selle palaga meenub samuti üks vana tuttav, kes Viljandi järve kohal päikesetõusu silmitsedes imetlusest tardus. Mina jäin jälle teda imetlema. Nüüd see lugu meenutabki, kui ääretult on võimalik imelust tunda.

Sven Grünberg – Tulen Kord Jälle

Ühte korralikku listi kuulub kindlasti üks põhjapanev armastuslugu, mis seoks endasse vanade armude ajatuse ja kaduvuse.

***

Kadri Sireli tantsulavastus “Aiapäkapikk” on kummastav armastuslugu ehitamisest. Loo keskmes on salapärane Aiapäkapikk, kes jagab oma isikliku raadiosaate GnoomFM kaudu äraspidiseid juhiseid, kuidas ehitada tuleks, ning valib muusikat, mille rütmis ehitama peaks. Nõnda kujuneb müütilisest kangelasest hoopis triksterlik diktaator, kes on varjatud groteskse maski taha. Lavastus võtab luubi alla ühiskondliku edasipürgimise ning levinud mõttemustrid. Kas pidev ehitamine on edu või salamisi ligihiiliv langus ja häving?

Lavastaja: Kadri Sirel

Etendajad/tantsijad: Joonas Tagel, Kaisa Kattai, Valeria Januškevitš, Arolin Raudva

Aiapäkapikk: Ragnar Uustal

Lavastuskunstnik: Helena Keskküla

Helilooja: Endamisi Salamisi

Valguskunstnik: Karolin Tamm

Helitehnik: Marko Odar

Tehnik: Hendrik Põlluste

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Telliskivi Loomelinnak, Fotografiska Tallinn

Esietendus: 30.07.2020 → STLi ja Fotografiska hoovis