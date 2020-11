KULTUURIBIIT | Kostja Tsõbulevski muusikavalik

Mul on muusikaga nö love-hate suhe. On hetki, kus ma teda väga vajan, kas siis kõnetamaks mingit vaibi või rahuldamaks mingite helimaastike avastamise vajadust. Teinekord on jällegi nii, kus ma teda ei kannata, olgu ta nii hea, kui on. Sellistel hetkedel sooviks lihtsat vaikust – nö olustiku vaikust – et anda ruumi oma mõtetele ja tekitada teatud tühjus, mida siis omakorda täita uue vajadusega musa järele. See kõik tähendab, et musa avastamise perioodid vahelduvad selle suhtes täieliku apaatsusega. Ilmselt on see normaalne yin ja yang.

On aga muusikat, mille juurde naasemiseks on täiuslikud hetked. Ja kuna hetkel on akna taga sügis, siis mõtlesingi, et tooks välja mõned palad või plaadid, mille juurde vähemalt korra aastas naasen ja seda enamasti just sügis-talv perioodil. Ilmselt seetõttu, et see periood on ka muust aastaringist veidi melanhoolsem, mis koondab mõtteid iseendasse, sunnib analüüsima minevikku ja olevikku ning paneb unistama tulevikku. Sügis ja eriti selle algus on alati olnud minu jaoks oluline murdeosa aastaringis, mida paljud võibolla ootavad aastavahetuselt. Just siis on elus mingi teatud ärevus. Seega just sügisemusa on jäänud aastate kaupa tiirlema ning kindlas ajas oma koha taas leidnud.

Lood ei ole paremuse järjekorras, vaid nii, kuidas meelde tuleb.

Esbjörn Svennson Trio - Tuesday Wonderland

Minu jaoks üks täiuslikemaid sügise kompositsioone, samuti aga ka üks täiuslikke jazz trio seadeid. Ideaalne aranžeering, kus millestki ei tunne puudust ja samas midagi ei ole liigset. Loo kulgemine ja nootide sadu on nagu langevad lehed ja muusikaline keerutamine nagu tuul, mis neid samu lehti ikka ja jälle õhku tõstab. Klaveri vormiliselt loomulik avanemine ja sulgumine kõnetakski justkui unistuse ja nostalgia puhangute vaheldumist enese sisse vaatamisega. Täiuslik pingete loomine ja sellest lahti laskmine ehk vormi kulgemisest üks ideaalne näide. Põhjamaiselt karge helikeel, kus on palju sagimist ja samas justkui miski pole oluline. Külmavärinad praktiliselt alati.

Bon Iver - 666

Bon Iveri albumid on alati olnud minu sügismusa. Iga aasta, kui mets hakkab värviliseks minema ja sõidan linnast mööda Peterburi maantet Lahemaa suunas, siis just Bon Iver kõnetab seda hetke kõige paremini. Tuleb tunnistada, et praegugi seda teksti kirjutades ja kuulates taustal lugu, tulevad külmavärinad peale ja ka silm läheb kergelt märjaks. Ma ei oska selgitada miks nii on, aga midagi selles loos on just sellist, mis mõjub lausa füüsiliselt. Iga kord, kui ilmub Bon Iver’i album, on see minu jaoks muusikaline sündmus ja võib kindlalt öelda, et repeat nupu kuritarvitamine. Minu kuueaastane poeg mainib peaaegu alati, et just see on tema lemmik muusika.

Smashing Pumpkins - Stand Inside Your Love (Maschina / The Maschine Of God album)