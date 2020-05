KULTUURIBIIT | Laulja ja laulukirjutaja Pille-Riin Karro ehk ELLIPi playlist

Playlisti valitud muusikat kommenteerib ELLP nii:

"Pean ausalt ütlema, et lõviosa mu hilistest muusikalistest kogemustest on mu enda poolt kirjutatud. Lihtsalt aeg on selline, et albumi väljalaskmise eel käiad ja käiad, kuni on võimalust parandusi teha ja siis kuulad, et kas ikka sai see ja teine asi nii nagu tahtsid ja nii edasi. Aga. Selle kõrvalt on siiski mõned lood, mida viimasel ajal oma lemmikute kausta olen salvestanud ning mis mind on ellu äratanud, motiveerinud ja inspireerinud. Siin listis on nad täiesti juhuslikus järjekorras".