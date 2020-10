KULTUURIBIIT | Laulja ja laulukirjutaja Raheli playlist

Raheli muusikavalik: Edvarg Grieg - In the Hall of the Mountain King from "Peer Gynt" Esimene teos, mis mind sügavalt paelus. Mustamäe korteri elutoast sai korraga Norra ürgmets ja ma hüppasin selle saatel mööda diivaneid ja tugitoole, põgenedes kujuteldavate trollide eest.

Rahel Ollisaar, artistinimega Rahel, avaldas 20. septembril muusikavideo debüütsinglile „Good Gracious“. Muusikavideo režissöör on Jaan Sinka ning produtsent Rahel ise. Video produtsent on Jaan Sinka, operaator Kristjan Taal. Stsenograafia ja stilistika eest vastutas Kertu Kivisik ning meigi ja soenguga aitas Mari-Ly Kapp.

Erykah Badu - Green Eyes

Ei saa mööda sellest naisest. Lugu pärineb ühelt mu lemmikalbumeist nimega „Mama´s Gun“. Kuigi terve album väärib süvenemist, on see 3-osaline teos kuidagi eriti aus ja mõjus.

Michael Jackson - Workin´ Day and Night

Minu masti pidu! No nii palju on koduseinte vahel kaloreid põletatud selle saatel.

Prince feat. Rosie Gaines - Nothing Compares 2 U

Kuigi laiema üldsuse kõrvus kõlab ilmselt selle loo Sinéad O'Connor´i versioon, väärib minu hinnangul just see esitus medalit. Prince on lihtsalt legend ja tema taustalaulja Rosie Gaines (kelle sellest loost leidsingi) on lihtsalt vokalist teiselt planeedilt. Nii sügavat hingestatust kohtab harva.

Liv - Wings of Love

Üks ilusamaid laule, mida tean.

Nancy Wilson - Save Your Love for Me

Üks ilusamaid laule, mida tean vol 2. Nancy Wilson on üks maitsekamaid ja mõtestatumaid jazzvokaliste. Lugu pärineb albumilt „Nancy Wilson/Cannonball Adderley“, mis on üleni puhas kuld.

Alanis Morrissette - You Oughta Know

Alanis Morrissette on inspiratsioon. Kuulake seda lüürikat. Toorus kõige paremas võimalikus mõttes. Nii palju sisu ja emotsiooni – laulukirjutamise meistriklass!

Vaiko Eplik - Nähtamatus

Vaieldamatult Vaiko Epliku kõige ilusam lugu! Nii puhas ja alasti. Hinge kõige sügavamas sopis kasvas üks lill ja kui see õitsele lõi, lendas sealt õiest see laul liblikana välja.

Chalice - A.U.S.

Armastan Chalice´i! Oi kui palju olen tema muusikat kuulanud ja iga kord jälle mõne varem tabamata mõtte kinni püüdnud. Teravaim sulg Vabariigis! See lugu mõjus ka õigel hetkel õigesse kohta ja aeg-ajalt tasub ta jälle mängima panna ja kõige olulisem meelde tuletada.

Jill Scott - Rolling Hills

Attitude! Ja nii tuusad taustavokaalid (mul on päris kindlasti vokaalharmoonia-fetiš).

Donald Lawrence Co. - Back II Eden

Elagu gospel! Kui energiat peaks nappima, siis garanteerin, et pärast selle loo kuulamist võib sisuliselt otse Ironmanile minna. Ja muidugi arranžeerimise meistriklass!

Led Zeppelin - Whole Lotta Love

Näpud püsti ja kuulakem ikka aeg-ajalt Zeppi ka! Aitab hormonaalset tasakaalu hoida.

Rahel feat. Fredi, "Good Gracious"