KULTUURIBIIT | Laulukirjutaja ja pianisti Tuuli Pruuli playlist

Koop - Whenever There Was You (2006)

Koop'i olin juba mitmeid aastaid tagasi kuulanud, kuid alles aasta tagasi sain teada, et tegu on elektroonilise jazzi duoga, kelle muusika orkestraalne kõla on kokku lõigatud tuhandetest erinevatest salvestusklippidest vaid kahe inimese poolt - rootslased Magnus Zingmark ja Oscar Simonsson. Välja arvatud vokaal, mis on lauldud mitme erineva laulja poolt, ning see hoiab minu meelest põnevust - iga laulja annab palale juurde oma eripära. See teadmine pani hoopis teise nurga alt artisti kuulama ja muusikute käsitööoskust hindama. "Whenever There Was You" on plaadilt nimega Koop Islands ning on võrreldes ülejäänud albumiga mõtlikum, kuid millegipärast kõnetanud mind enim. See laul inspireeris kirjutama ka minu oma singlit "I Belong to Dreams". Terve album Koop Islands on hea kuulamine!