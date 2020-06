KULTUURIBIIT | Muusik NOËPi playlist

NOËP ütleb oma playlisti kohta aga nii: “Iroonilisel kombel ei kuula ma igapäevaselt palju muusikat. Seda enamasti seetõttu, et töötan muusikaga ja tahan kõrvu puhata. Samuti siis, kui ma ka millegi muu kallal töötan, ei saa ma muusikat kuulata, sest see viib kergesti mõtte mujale. Seega peangi muusika kuulamise jaoks võtma eraldi hetki. See kõlab ehk veidi arrogantselt, aga väga palju on ikka mittemidagiütlevat muusikat. Pidin oma Spotifys omajagu ajas tagasi minema, et leida muusikat, mis mulle tõsiselt korda läheb. Seepärast ongi mõned väljavalitud lood mitme aasta tagusest ajast.”

Laulu "Young Boy" toetab eriline post-apokalüptilist maailma kujutav animeeritud video, mille autor on artist ise. Muusikavideo jälgib futuristliku koduroboti seiklusi post-apokalüptilises Tallinnas, jutustades teekonnast läbi üksilduse ja sellest, kuidas õnne saladus on õige seltskonna leidmine.

Fatoumata Diawara - Sowa Olen juba pikki aastaid Aafrikast pärit muusika fänn. Eriti hästi toimivad “Sowa” laadsed lood DJ setis, kui mixida kokku mõne tummisema biidiga. See näide on küll hoopis teisest ooperist, aga alguse sai see nn. aafrika muusika armastus vist sellest, kui ma Barcelonas õppisin. Mu alžeerlasest kursavend Djalil tutvustas mulle sellist bändi nagu Tinariwen.

Black Sea Dahu - In Case I Fall for You

Käisin venna ja sõbraga Walesis matkamas. Pärast matka läksime Manchesteri ja otsisime linna pealt mõnd baari lootusega, et ehk õnnestub kusagil live-muusikat kuulata. Juhtuski nii, et sattusime täitsa võõrast bändi kuulama ühe baari tagaosas, mis meenutas oma kujult miniatuurset kirikut. Publikuks olime meie ja veel maksimaalselt 10 inimest.

Sellest hoolimata oli mul terve kontserdi aja kananahk ihul, sest see live oli ainult ülivõrdes kirjeldatav. “In Case I Fall for You” oli üks lugu, mis mõjus kohe eriti sügavalt.

Angus and Julia Stona, Kygo - For What It’s Worth

Vot see on üks lugu, mis pärast mitmeid aastaid kuulamist tõmbab endiselt oma nostalgilise kõlaga pea kuskile mineviku pilvedesse. Lihtsalt aus ja toimiv.

Sander Mölder - Kikirik

Tiks 071 on üks mu lemmikuid kodumaiseid albumeid üldse. Mäletan lausa väga selgesti, kuidas ma seda esimest korda Londonis Airbnb’sse jalutades korduvalt kuulasin. See lugu ja nii mõnigi teine sobiksid perfektselt kuhugi Boiler Roomi DJ setti ilusat päikeseloojangut saatma.

Kidnap, Leo Stannard - Moments

Mulle üleüldiselt väga meeldivad mõlema artisti lood. Selle tracki tugev omadus on see, et ta vaib on parajalt melanhoolne, aga siiski positiivselt unistav. Leoga sattusin mõned aastad tagasi sessionile mussi kirjutama. Viisin alles nüüd aastaid hiljem otsad kokku, et tema on Selle loo esitaja ja autor, mis oli mul juba siis ammu playlisti lisatud.

Tinlicker, Helsloot - Because You Move Me

Kevadel, kui ma ühte DJ setti ette valmistasin, süvenes minu house-muusika kuulamine ja see track on endiselt mu setis üks lemmikumaid. Mahe biit ja kergelt sünge atmosfäär on minu “džemm”, haha.

Young Franco - About this thing

Mõnusalt laiback aga samas tõmbab käima ka kui vaja. Nt. väikse saladusena võin öelda, et “fk this up” muusikavideo pooled tantsustseenid on filmitud nii, et ma blast’isin hoopis seda lugu.

Riton, Kah-Lo - Fake ID

Mul on mingi veider sümpaatia viiside suunas, mis on pisut ebameloodilised ja nö. rääkivad. Samal põhjusel toimib minu jaoks ka Madison Marsi “New Vibe Who Dis”.