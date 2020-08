KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Jarmo Reha playlist

David Oistrakh, Debussy – Clair de lune See lugu on olnud minu elus kõige pikemaks kaaslaseks. Kuulasin seda lugu oma tiineka-ea lõpus, vahel kuulan seda mäletamiseks. Minu jaoks pakub see lootust, et siin maailmas saab midagi romantilist eksisteerida.

Jarmo Reha “WhiteWash,” mis on performatiivne sööst identiteetide mutiauku. Lavastus loodi koostöös Vaba Lava teatrikeskusega Berliinis toimuvale festivalile “PostWest” ning Eestis esietendus see 3. juulil etenduskunstide festivalil Baltoscandalil Rakveres.

Freddie Mercury - Time Waits For No One

Surm silmis on samuti võimalik naeratada.

Antony and the Johnsons – Another World (Live with orchestra 2009)

Minu üks suurimaid lemmikuid artiste. Olen isegi unistanud "teistest randadest".

Selle inimese haprus ja jõulisus enda raja käimises on kirjeldamatu. Imeline hääl.

Lou Reed – Heroin (1974)

Lou Reed oli kunagi ühel Andy Warholi peol, kus temalt küsiti: "Kes sina oled??"

Lou vastas: "Ma olen m****imeja, kes kurat sina oled?".

Armastan seda meest igavesti.

Diamanda Galas – Let My People Go

Mulle hullud meeldivad. Punkt.

Donny Hathaway – I Love You More Than You'll Ever Know

Minu lemmiklugu. Nautige.

Wolfgang Voigt – Endlich Unendlich

Parim ärakadumiseks.

George Michael, Elton John - Don't Let The Sun Go Down On Me (Live)

Pole sõnu.

Frank Ocean – Nights

Selle loo sõnad on mul aidanud minna edasi, isegi kui vahel tundub, et kõnnin üksinda. Usun, et me kõik vajame tuge.. Kahjuks alati seda kõigile ei jagu.

Susanne Sundfør – Mountaineers (featuring John Grant)

Lõpetuseks ilu. Värvisin selle loo saatel oma toa seinad punaseks.

Jarmo Reha on vabakutseline lavastaja, näitleja ja etenduskunstnik,kes ennist kuulus ka Teater NO99 truppi. Vabakutselisena on Reha alustanud pikemaaegset koostööd Belgias resideeruva lavastajaga Armel Roussel – nende ühisest koostööst on sündinud rahvusvaheline lavastus "Elagu elu, mis põletab rinda"(2019) ning tulemas on ka "Ether/After"(2021) ja "Walzc"(2022), kus Reha lööb kaasa kaaslavastaja ja näitlejana.

Eestis on Reha töötanud etenduskunstnikuna Emer Värgi lavastuses "You will see so many pretty things" – Kanuti Gildi SAAL (2019). Reha esimene lavastajatöö oli "Oomen"(2018), mis pälvis koostöös dramaturgide Aare Pilve ja Laur Kaunissaarega Eesti Teatri Aasta Auhinna "uue dramaturgia" eest. "WhiteWash" saab olema tema teine töö lavastajana, milles ta astub üles ka etendajana.