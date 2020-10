KULTUURIBIIT | Näitleja Märten Matsu playlist

Peeter Raudsepa lavastuse tegevus toimub toas, mida peetakse varjupaigaks ja varjendiks. Seal elavad neli inimest. Pime ja käimisvõimetu Hamm (Margus Grosnõi), kes istub ratastega toolis ja käsutab kogu sealset elu. Tema teener, majja võetud Clov (Märten Matsu), kes on võib-olla Hammi poeg. Ta ei saa istuda, tal on jalad kanged, aga tema veel ainsana liigub. Ja siis ilmuvad üllatavast kohast välja Hammi vanemad Nell (Helgi Annast) ja Nagg (Volli Käro).

Toit ja elu hakkavad otsa saama, aga mäng käib – muidu võiks täiesti hulluks minna. Loo jooksul toimub kõige suurem areng Clovi tegelaskujuga, kellel hakkavad tekkima iseseisvad mõtted ja küsimused olemise kohta. Mäng läheb kriitiliseks - ta tahab ära minna, isegi kui teab, et ümberringi võib-olla mitte kedagi ega midagi ei ole. Vaata mängukava siit.

Märten Matsu ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Kuulan üpris palju muusikat. Olen vist tegelikult keeruline muusikakuulaja, sest põhimõtteliselt kuulan ainult räppmuusikat. Olen küll väga avatud erinevatele muusikažanritele, kuid neist jäävad sõelale vähesed. Olen teinud ka ise natuke muusikat ja isegi oma muusikaga ühe kontserdi andnud, kuid kuulates oma muusikat, olen jõudnud järeldusele, et targem oleks siiski piirduda muusika kuulamisega. Siin on minu valik artiste ja nende loomingut, kes on minu sisse mingi märgi jätnud."

Mac Miller - Right

Raske on midagi Mac Milleri loomingust esile tuua, sest võib küll imelik tunduda, kuid kõik on minu meelest hea. Valisin siiski välja ühe loo, mis ilmus tema viimasel albumil "Circles". See lugu ja terve see album läks kohe eriti südamesse, sest see avaldati peale tema surma. Soovitan Mac Milleri muusikat kõigil kuulata!

Kendrick Lamar - Bitch, Don't Kill My Vibe

See lugu on olnud minu playlistis sellest ajast saati, kui see lugu välja tuli. Kendrick Lamar on mees teiselt planeedilt.

reket - Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi

Pean ütlema, et see reketi lugu mulle esimese hooga ei meeldinud, aga ühel hetkel käis mingi klikk ja nüüd ma laulan seda laulu iga kord kaasa, kui see kuskilt tuleb. reket on Eesti räpi tipptase!

12 EEK Monkey - Mu Xitt on Kosmos

Ja muidugi ei saa minagi ilma Genka ja Põhjamaadeta. Kui ma nüüd ei eksi, siis mu kursusekaaslane Martin Tikk lasi seda lugu mulle esimest korda ja jällegi see lugu mulle kohe ei meeldinud. Ma lihtsalt ei olnud valmis selle loo kuulamiseks. Kogu selle loo lüürika ja video on midagi, mille kohta saab öelda "next level."

The Notorious B.I.G. - Juicy

Vanakooli räpp on selline muusika, mida ma võin igast asendist kuulata. Raske oli muidugi ühte, seda kõige paremat lugu välja tuua. Valisin siis ühe oma lemmikutest.