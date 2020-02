KULTUURIBIIT | Näitleja Pekka Strangi ja režissöör Juha-Pekka Valkepää playlist

“Koerad ei kanna pükse” on lugu Juhast (Pekka Strang), kes kaotas õnnetuses oma armastatud naise. Leinast kantuna elab Juha aastaid hiljem endiselt ümbritsevat elu märkamata, kuni juhuse tahtel kohtub ta (S&M) dominaatriks Monaga (Krista Kosonen), kellega kohtumised kujunevad Juhale isemoodi teraapiasessioonideks. “Koerad ei kanna pükse” on šokeeriv ja vägivaldne, võrdväärselt soe ja inimlik. Lähemalt saab filmi kohta lugeda siit.

Pekka Strang ütleb oma listi kohta nii:

Nick Cave and the Bad seeds: Into My Arms

Nick Cave'i muusika on olnud minuga juba mu teismeeast. Ta on andnud ka mu enda poolt kogetule muusika ja sõnad.

Jonny Cash: I See A Darkness

Majesteetlik enesehaletsuse lugu, mis sobib hästi kuulata öisteks ringisõitmisteks linnas.

Chris de Burgh: The Lady In Red

Muusika, mis inspireeris mind, kui tegime filmi "Koerad ei kanna pükse".

A-ha: Take on me (unplugged)

Ka seda laulu kuulasin pidevalt korduses sama filmi tegemisel.

Nina Simone: Sinnerman Live in New York

Tema hääl ja ja esinemise intensiivsus on hingematvad.

Juha-Pekka Valkepää playlist:

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major, M. 83: 2. Adagio assai.

Esitajad Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado, Martha Argerich

Ekstaatiline muusika. Hüpnootiline esitus Argerichilt.

J.S. Bach: BWV 988: Aria

esitaja: Glenn Gould

Aeglased 1981.aasta versioon on perfektsus.

The Beach Boys: Sloop John B

The Beach Boys oli tõeline power play minu teismeliseeas. Vokaal ja harmoonia on ülevad.

Running Up That Hill (A Deal With God) – Kate Bush

Teine minu teismeea lemmik, kes on pole tänaseks aegunud. Geeniuse töö on see muusika.

Joaquin Rodrigo: Concierto De Aranjuez

Esitaja Jim Hall.

Viimane versioon on kõige dramaatilisem. Muusika, mis sobib hästi action-filmis kasutamiseks.