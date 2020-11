KULTUURIBIIT | NU Performance festivali kuraatorite Margit Säde ja Egija Inzule playlist

Chicago Boys: while we were singing, they were dreaming, “Do you love me” „Do You Love Me” esitas originaalis Bendaly Family – Liibanoni 12 lapseline perebänd, kes on kõik muusikud. Laulu video filmiti 1978. aastal Kuveidis, kui nad riiki esimest korda külastasid. Laul on „The Chicago Boys: while we were singing, they were dreaming“ repertuaari üks hittidest - 1970ndate bändi taasloomine ja ühtlasi ka selle fenomeni uurimusgrupp, mille on kutsunud ellu kunstnik Hiwa K. 2010. aastast alates mängivad nad 1970ndate aastate popmuusikat Afganistanist, Iraanist, Iraagist ja Liibanonist, millele järgnevad presentatsioonid arhiivist, mis seostuvad isiklike mälestuste ja neoliberaalse poliitikaga selles regioonis.

Hannah Wilke, Stand Up

Naise keha kuulub naisele! Ameerika feministliku kunstniku Hannah Wilke „Stand Up” on lugu aastast 1982 ja tuleks tänases päevas jälle playlisti lisada. “Stand up for what you want to do, Stand up, there´s no one telling you… Stand up when people put you down, Stand up and dance above the ground, you’ve got to stand up, stand up….”